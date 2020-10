Als Rundfunkleute aktiv für die Nazis

Heppenheim.Am Dienstag, 6. Oktober, 20 Uhr erinnert die Rundfunkhistorikerin Birgit Bernard im Martin-Buber-Haus an die Frauen und Männer, die als Muttersprachler das NS-Regime bei deutschen Geheimsendern zwischen 1940 und 1945 unterstützten.

Weithin bekannt ist, dass Exilanten in deutscher Sprache für die BBC oder in Moskau arbeiteten, um während des Krieges Informationen der Alliierten in NS-Deutschland zu verbreiten. Nicht umsonst lag jedem Volksempfänger beim Kauf ein Warnhinweis bei, auf dem vor dem Hören ausländischer Sender gewarnt und mit Strafe gedroht wurde.

Dass sich jedoch auch die NS-Propaganda Muttersprachler verpflichtete, um in geheimen Radiosendungen die Meinungen im „Feindesland“ zu beeinflussen, ist weniger bekannt. Oft zahlten diese Männer und Frauen nach Kriegsende als Kollaborateure mit dem Leben.

Wie wurden sie angeworben? Warum stellten sie sich mitten im Krieg in den Dienst dieses menschenverachtenden Regimes? Birgit Bernard gibt auf diese Fragen Antwort. Die Historikerin und Dokumentarin hat u. a. für das historische Archiv des WDR in Köln gearbeitet und erinnert in Büchern und Vorträgen an die Pioniere des Rundfunks. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind der Nationalsozialismus, Biografien und die frühe Rundfunkgeschichte.

