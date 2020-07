Alte Synagoge wird zum Zankapfel

Heppenheim.Das geschichtsträchtige jüdische Leben in der Kreisstadt soll nicht in Vergessenheit geraten. Aus diesem Grund fördern gleich mehrere Vereine und Organisationen die hiesige Erinnerungskultur. Zu ihnen gehören der im Martin-Buber-Haus ansässige Internationale Rat der Christen und Juden, der Geschichtsverein und die Bürgerstiftung, die sich um das Gelände und die Überreste der neuen Synagoge am Starkenburgweg kümmert – „insbesondere auch im Hinblick auf eine Gedenkstätte in dem geplanten Bürgerpark“, wie der Vorsitzende des Geschichtsvereins, Professor Karl Härter, mitteilt.

Sanierung geplant

Bereichert wird dieser Kreis seit Kurzem durch den „Initiativkreis Kulturdenkmal Synagoge Kleine Bach Heppenheim“. Laut Absichtserklärung zwischen der Stadt und besagtem Initiativkreis soll die 1791 erbaute erste Heppenheimer Synagoge, ein Fachwerkhaus am Eingang zur Kleinen Bach, „als Lern- und Erfahrungsort der Geschichte des Judentums in Südhessen und zur Dokumentation und Förderung von Bildung und Erziehung im Blick auf kulturgeschichtliche Beziehungen im Laufe der Geschichte“ hergerichtet werden.

Aktuell prüft der Magistrat laut Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU), ob das Haus, für das die Stadt 76 900 Euro gezahlt hat, an den Initiativkreis übereignet werden kann – eine Privatinitiative, hinter der Staatssekretär a.D. Joachim-Felix Leonhard (Alsbach-Hähnlein), Thilo Figaj (Lorsch) und Martin Metzendorf, Sohn des früheren Bürgermeisters Wilhelm Metzendorf, stehen. Metzendorf ist zum Vorsitzenden eines Fördervereins gewählt worden, dem ein knappes Dutzend Bürger angehören – darunter auch Altbürgermeister Gerhard Herbert, in Personalunion Vorsitzender der Altstadtfreunde. Die Gemeinnützigkeit wird angestrebt, das ursprüngliche Ziel, eine Stiftung zu gründen, könnte noch umgesetzt werden.

Nicht involviert in die Gründung des Fördervereins war der Geschichtsverein, der sich laut Härter vielmehr in der Bürgerstiftung engagiere. Zwar begrüßten er und der Geschichtsverein, „dass die alte Synagoge ebenfalls erhalten wird, und sich ihr ein Initiativkreis widmet“. Doch habe dieser bislang keinen Kontakt zu den anderen Vereinen, die sich seit vielen Jahren um die jüdische Geschichte Heppenheims kümmern, aufgenommen, kritisiert Härter. Zugleich moniert er die fehlende Transparenz bei der städtischen „Vorgehensweise in Sachen Alte Synagoge“.

Diesem Vorwurf tritt Bürgermeister Burelbach entschieden entgegen: Der Magistrat habe das Anwesen bereits im Februar 2018 erworben – auf Anregung des damals noch lose organisierten Initiativkreises. Dessen Mitglieder hätten Kontakt mit den Erben der Alten Synagoge gehabt und seien nach einer Begehung an die Stadt herangetreten.

Dem Magistrat sei bei der Kaufentscheidung wichtig gewesen, dass das geschichtsträchtige Haus nicht „in fremde Hände kommt“, betont der Rathauschef. Die Ideen des Initiativkreises sowie die Expertise und die weitreichenden Kontakte der federführenden Personen hätten das Gremium überzeugt. Anfang Dezember 2019 habe Leonhard schließlich angeregt, „die Stadt möge als Stifterin das Grundstück und Gebäude in Höhe des Kaufpreises als Kapital in die künftige Stiftung einbringen.“ Dies werde derzeit noch geprüft.

Grundsätzlich wolle die Stadt das Haus, welches sich „in einem katastrophalen Zustand befindet“, schlicht in guten Händen wissen, wiederholt Burelbach. Und dies sei bei Leonhard, Figaj und Metzendorf der Fall. Einen Affront anderen Institutionen gegenüber sieht er in dieser Handhabe nicht: „Jeder hat die Möglichkeit, Kontakt mit dem Initiativkreis aufzunehmen. Die Altstadtfreunde sind ja auch dabei, das gleiche Recht dürfte beispielsweise dem Geschichtsverein zustehen.“

