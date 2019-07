Altstadtfreunde und Geschichtsverein säubern den Mühlgraben

Heppenheim.Über eine Zeit von rund 500 Jahren mussten die drei Müller von Weihers-, Schäfers- und Tugersmühle den Mühlgraben am Schlossberg ausfegen, räumen und ausbessern. In Erinnerung an Heppenheims Zeit als Mühlenhochburg haben die Altstadtfreunde und der Geschichtsverein jetzt den Mühlgraben geräumt und gefegt. Bei Führungen auf dem „Heppenheimer Mühlenrundweg“ – nach Abstimmung mit der Tourist-Information – ist dieser eine wichtige Station. Auch selbstständig können Interessierte auf Spurensuche gehen. Ein Flyer, erhältlich bei der Tourist-Information, zeigt 21 Stationen auf. Ärgerlich finden die Mühlenführer, dass der Eisenpfad entlang des Mühlgrabens als Hundeklo missbraucht wird und die Führer ihre Gäste vor Tretminen warnen müssen. zg/Bild: Müller

