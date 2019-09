Am 2. Oktober spielen 16 Bands

Heppenheim.Am 2. Oktober mal eben bei afrikanischen Trommelschlägen im Restaurant „Horn von Afrika“ den Duft der frisch gerösteten Kaffeebohnen mitnehmen, im Marstall in lateinamerikanische Musik eintauchen und ganz nebenbei den illuminierten Kurmainzer Amtshof bestaunen oder zur Rockmusik von The Groove Generation im „Halben Mond“ feiern: All dies und vieles mehr wird beim neuen Musik- und

...