Am 6. September Feier am Holzbrunnen

Heppenheim.Im Dezember blieb es ruhig rund um den Heppenheimer Holzbrunnen. Umso mehr freuen sich die beiden Enkel vom „Weise Philipp“ auf die nun anstehende Sommerausgabe des Vorstädter Straßenfestes. Wie das Schild bei Hausnummer 55a in der Siegfriedstraße seit einer Weile verkündet, wird am 6. September (Freitag) wieder zur Feier am Holzbrunnen eingeladen. Etwas später als im vergangenen Jahr, aber dafür auch wieder an einem Freitag.

Los geht es um 17 Uhr wie immer mit Essen, verschiedenen Getränken und Livemusik. Die Bewohner der Hutzelschweiz werden auch in diesem Jahr mit einem Flyer im Briefkasten eingeladen. Auch Gäste mit Wohnsitz außerhalb der Vorstadt sind willkommen. mk

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.08.2019