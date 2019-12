Am Dorfplatz soll sich endlich was tun

Kirschhausen.Im Entwurf für den Heppenheimer Doppelhaushalt 2020/21 sind für die Umgestaltung des Dorfplatzes in Kirschhausen 200 000 Euro eingestellt. Bereits im Frühjahr hatte sich der Ortsbeirat mit Nutzern und Anwohnern des Platzes an der Bundesstraße unterhalb der Kirche zusammengesetzt, um herauszufinden, was gewünscht ist. Zahlreiche Vorschläge und Ideen wurden dabei gesammelt und schon im Mai an die zuständigen Stellen in der Stadt weitergeleitet. Gehört hat man seitdem nichts mehr. „Wir werden darauf drängen, dass endlich etwas passiert“, versprach Ortsvorsteher Jürgen Held bei der jüngsten Sitzung des Ortsbeirates.

„Den kommenden Geschlechtern zur Nachahmung“ – so steht es auf dem Kirschhäuser Ehrenmal für gefallene Soldaten zu lesen. Ein Satz, den man so in heutigen Zeiten eigentlich nicht mehr stehenlassen darf, „in denen der Zeitgeist manchmal abzugleiten droht“. Das findet nicht nur Franz Rothermel. Auch wenn andere argumentieren würden, es handele sich nun mal um ein historisches Denkmal. „Nein, so etwas kann nur zur Mahnung dienen, nicht zur Nachahmung.“ Ein Wort nur müsse man ändern – aus Nachahmung könne Warnung oder Mahnung werden, so der Vorschlag, der bereits vor geraumer Zeit gemacht worden war.

Ortsvorsteher Held bestätigte, dass er „an der Sache dran“ sei. Auch der in drei Vierteln des Jahres unschöne Anblick der Anlage rund um das Ehrenmal sei der Stadt bekannt. Hier müssten im Zuge der Umgestaltung des Wilhelm-Schäfer-Platzes zum Dorfplatz Änderungen her. Ideen haben die Kirschhäuser bereits gesammelt. Nun liegt es an der Stadt.

Wird das Sportlerheim nun an die Pelletheizung der Eichendorff-Schule angeschlossen, wie einmal vorgesehen, oder nicht? Derzeit scheint es Planungen zu geben, das Sportlerheim mit einer eigenen Heizung auszurüsten. Ein Argument der Planer: Die Heizung der Eichendorff-Schule werde jeweils in den Ferien abgeschaltet. Das ließ Ortsbeiratsmitglied Hans Schäfer nicht gelten: „Das ist nicht so, weil die Tischtennisabteilung des SV Kirschhausen auch in den Ferien in der Halle trainiert.“ Er plädierte dafür, allein schon aus Umweltschutzgründen keine neue Ölheizung einzubauen, sondern eine Leitung zur Pelletheizung der Schule zu legen, deren Kapazität ausreichend sei, um das Sportlerheim zu heizen.

In keinem guten Zustand ist die Decke des Honerbachweges. Der Bauhof hat immerhin die gröbsten Löcher geschlossen, Anfang 2020 soll es einen Ortstermin mit der Stadt geben. Ein Jahr nach hinten geschoben wurde die grundhafte Erneuerung der Görzklinger Straße.

Riesige Werbetafeln mit Maßen von 4 mal 3 Metern sind Ortsbeirat und vielen Einwohner ein Dorn im Auge. Bisher konnte man rechtlich dagegen nichts tun. Um dem Aufstellen solcher Fremdwerbeanlagen künftig einen Riegel vorschieben zu können, hat die Stadt beschlossen, die alte Gestaltungssatzung aufzuheben. Stadt und Stadtteile werden bei der neuen Satzung in verschiedene Zonen eingeteilt, für die unterschiedliche Vorschriften für das Anbringen von Werbetafeln aber auch von Fahnenmasten und ähnlichem aufgestellt werden. „Dafür haben wir jahrelang gekämpft,“ so der Ortsvorsteher. Zwar unterlägen die bisher bereits neun montierten Werbeflächen dem Bestandsschutz, doch können weitere im Stadtteil dann endlich verhindert werden.

Berücksichtigt worden im Haushaltsplan der Stadt ist außerdem die Modernisierung der Kirschhäuser Kindertagesstätte. rid

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.12.2019