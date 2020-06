Am Mittwoch öffnet das Freibad

Heppenheim.Einige Nachbarkommunen haben bereits vorgelegt, jetzt steht auch in Heppenheim der Start der Freibadsaison bevor: „Am kommenden Mittwoch, 1. Juli, machen wir auf“, kündigt Erste Stadträtin Christine Bender an. Auch das Kiosk nimmt dann seinen Betrieb auf, wie Betreiber Adi Dörsam bestätigt. Klar sei aber, so Bender, „dass es angesichts der weiter brisanten Lage keine gewöhnliche Saison sein

