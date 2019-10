Am Samstag wieder Secondhand-Basar

Heppenheim.Der Heppenheimer Skiclub veranstaltet am kommenden Samstag, 2. November, wieder einen Secondhand-Verkauf in den Räumlichkeiten des Deutschen Roten Kreuzes an der Weiherhausstraße. Von 10 bis 15 Uhr haben alle Schneebegeisterten Gelegenheit, gebrauchte Skier, Snowboards, Skischuhe und Kleidung zu kaufen und oder zu verkaufen, während die Mitglieder des Skiclubs beratend zur Seite stehen.

„Besonders für Familien mit Kindern und Jugendlichen ist die Aktion geeignet, da nur einwandfreie Ware angenommen und angeboten wird“, schreibt der Skiclub. Von 9 bis 12 Uhr wird die Waren angenommen, der Verkauf erfolgt von 10 bis 15 Uhr. Eine Einlagerung der nicht verkauften Artikel ist nicht möglich.

Infos zur Wintersaison

Falls diese nicht bis 16 Uhr abgeholt werden, behält sich der Skiclub vor, sie zu verschenken oder zu entsorgen. Zudem informiert der Skiclub bei der Aktion über seine Sport- und Reiseaktivitäten in der Wintersaison. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie Würstchen, belegten Laugenstangen und verschiedene Getränke. zg

