Am Sonntag nächstes Abendlob

Heppenheim.Das nächste Abendlob der katholischen Gemeinden in Heppenheim findet am kommenden Sonntag, 9. August, ab 18 Uhr in der Kirche St. Peter statt. Abwechselnd wird dieses inhaltlich von verschiedenen Gruppen vorbereitet. An diesem Sonntag sind es Frauen, die die Ideen der Initiative „Maria 2.0“ unterstützen. Sie treten für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an der Verantwortung für die Zukunft der Kirche ein.

Der ausgewählte Bibeltext aus dem Neuen Testament stellt Jüngerinnen vor, die die Botschaft von Jesus weitersagen. Zu Musik, Gebet und Texten für dieses Abendlob kann man sich morgen (Donnerstag) von 15.30 bis 17.30 Uhr und am Freitag von 9.30 bis 11.30 Uhr unter Telefon 06252/71117 anmelden oder auch spontan kommen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.08.2020