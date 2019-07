Anwohner müssen mit Lärm rechnen

Heppenheim.Seit November und noch voraussichtlich bis Mai erneuert die Deutsche Bahn die Eisenbahnüberführung über die Lorscher Straße (B 460) in Heppenheim. Gearbeitet wird dabei in der Regel von 7 bis 18 Uhr. Einige Arbeiten müssen jedoch auch am Wochenende oder in der Nacht an dem gesperrten Gleis durchgeführt werden (wir berichteten).

Von Montag bis Mittwoch

Daher kann es zu folgenden Zeiten zu erhöhtem Lärm kommen: von Montag (29.), 22 Uhr, bis Dienstag (30.), 6 Uhr; von Dienstag (30.), 22 Uhr, bis Mittwoch (31.), 6 Uhr, und von Mittwoch (31.), 23 Uhr, bis Donnerstag (1.), 6 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.bauprojekte.deutschebahn.com und auf dem Bau-Infoportal der Deutschen Bahn. zg

