Auch im Ruhestand ist es kaum ruhiger

Heppenheim/Lorsch.Wesentlich ruhiger ist es um Philipp Otto Vock nicht geworden, seit er vor sechs Jahren seinen Arbeitsplatz, den Chefsessel in der Werner-von-Siemens-Schule in Lorsch, verlassen hat. Dafür ist der ehemalige Leiter und Rektor zu agil, viel zu interessiert am politisch-öffentlichen Geschehen. Am Sonntag, 18. August, feierte er seinen 70. Geburtstag.

Vock lässt sich in keine Schablone

...