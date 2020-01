Auch im Winter soll nichts einrosten

Heppenheim.Während in Freibädern und den meisten Eisdielen in den Wintermonaten die Tore und Türen verschlossen bleiben, sind die Heppenheimer Fahrradläden nach wie vor geöffnet. Doch auch das Fahrradfahren ist wetter- und somit saisonabhängig. Da kann man sich schon die Frage stellen: Was macht so ein Fahrradhändler eigentlich den Winter über?

„In der Regel drehen wir dann Däumchen“, sagt Holger

...