Auch ohne Pfarrer geht es weiter

Kirschhausen.„Einen Pfarrer verloren, ein ganzes Team gewonnen“ – so hat Janina Adler, Pastoralreferentin der Heppenheimer Kirchengemeinde zusammengefasst, was den Kirschhäuser Katholiken passiert ist. Mit gemischten Gefühlen haben die Stadtteilbewohner dem Zeitpunkt entgegengesehen, an dem Pfarrer Franz Sachs in den Ruhestand gehen würde. Wie wird es weitergehen? Wird die Kirche nun leer stehen, das

...