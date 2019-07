Auf den Rennstrecken der Welt zu Hause

Heppenheim.Das Hochglanz-Foto von Valentino Rossi ist gestochen scharf. Bei Tempo 340 hat Fritz Glänzel den neunfachen Motorrad-Weltmeister vor die Linse bekommen und den Moment erfasst, als das Vorderrad bei diesem Höllentempo nach einer Bodenwelle in der Luft schwebt. Motorradfahrer in extremer Seitenlage in der Kurve, waghalsige Überholmanöver – kein solcher Moment entgeht dem Mann mit dem langen

...