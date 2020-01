Auf den Spuren jüdischer Künstlerinnen

Heppenheim.Das Martin-Buber-Haus stellt sein neues Programm für das erste Halbjahr 2020 vor: „Alles was Sara dir sagen wird, musst du hören – Frauen im Judentum.“

Die Geschichten der außergewöhnlichen Frauen der Bibel – etwa Ruth, Esther oder Maria Magdalena – regten zu bildnerischen und literarischen Kunstwerken an. Viele jüdische Frauen waren selbst Künstlerinnen oder Literatinnen. Schon im Mittelalter erlaubte der berühmte Raschi, der u. a. in Worms und Mainz studierte, seinen Töchtern dieselbe theologische Ausbildung wie seinen männlichen Anhängern. Er hatte erkannt: „Wenn Frauen studieren möchten, vermag nichts, sie daran zu hindern.“

Zum Auftakt zur Veranstaltungsreihe im Martin-Buber-Haus begibt sich Marion Tauschwitz auf die Spuren der Dichterin Selma Merbaum. Am Dienstag, 4. Februar, 20 Uhr, berichtet sie über das Werk und Schicksal der Cousine Paul Celans. Weitere bekannte Lyrikerinnen, die im Laufe des Halbjahres vorgestellt werden, sind Nelly Sachs und Else Lasker-Schüler. Ein trialogisches Gespräch zwischen Jüdin, Christin und Muslimin wird im Mai die Stellung der Frau in den drei Religionen im Wandel der Zeit beleuchten. Weitere Vorträge widmen sich den deutschen Geheimsendern zwischen 1940 und 1945 sowie einer Vorstellung der alevitischen Religionsgemeinschaft.

Der Besuch aller Veranstaltungen im Martin-Buber-Haus ist kostenlos. Für einen Workshop im April zum Thema „Die Bindung Isaaks“ in Mannheim mit anschließendem Konzert sind eine verbindliche Anmeldung und ein Teilnahmebeitrag nötig.

Der neue Halbjahresbrief liegt in der Touristeninformation, der Stadtbibliothek sowie am Martin-Buber-Haus kostenlos aus..

