Auf einem Weg von Kirche zu Kirche

Heppenheim.Einen etwas anderen ökumenischen Gottesdienst als gewohnt boten die Heppenheimer Kirchengemeinden den Gläubigen in diesem Jahr Corona-bedingt an. Statt zum Gottesdienst in die Kirschhäuser Kirche Sankt Bartholomäus einzuladen, wurde ein Gebetsweg von Kirche zu Kirche in der Kreisstadt mit fünf Stationen veranstaltet.

Den Anfang machte die Kirche Sankt Peter in der Altstadt. Dort kamen

...