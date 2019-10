Auferstehung eines Fachwerkhauses

Heppenheim.Jahrelang sah es so aus, als würde das Fachwerkhaus an der Ecke Ludwig- und Parkhofstraße dem Verfall preisgegeben. Doch dem ist nicht so: Seit wenigen Tagen ist es eingerüstet und für jeden augenscheinlich, dass etwas passieren wird. Das Unternehmen Lig Bau aus Langen wird das Haus denkmalgerecht sanieren. In direkter Nachbarschaft hatte Lig Bau bereits 2016 das Stadtpalais auf dem nördlichen

...