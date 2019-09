Auffällig ist die Kippenflut

Heppenheim.„Wenn wir für jede Kippe einen Cent bekämen, dann wären wir richtig gut dabei.“ Michael Eck bringt auf den Punkt, was beim „Sauberhaften Herbstputz“ am Samstag allen ehrenamtlichen Helfern aufgefallen ist: Wohin man auch schaut in der Kreisstadt, überall liegen Zigarettenkippen.

Das stellte die Abordnung der SPD ebenso fest, die rund um den Bahnhof den Müll der Mitbürger einsammelte,

...