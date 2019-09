Aurelia ist ein Jubiläumskind

Heppenheim.Wenn ein Kind das Licht der Welt erblickt, ist das ein Grund zur Freude. Für die Familie, für Hebammen, für alle, die dabei sind und dazugehören. Ganz besonders gefeiert wurde jetzt am Kreiskrankenhaus Bergstraße die kleine Aurelia. Sie kam als 500. Baby in diesem Jahr im Kreißsaal des zum Heidelberger Universitätsklinikum gehörenden Hauses in Heppenheim zur Welt.

2980 Gramm schwer, 49

...