Aus Café Kaufmann wird Café Liebe

Heppenheim.Es ist schon auf das Arbeitshemd von Christiane Alpers gestickt und somit kein Geheimnis mehr. Aus dem Café Kaufmann in der Fußgängerzone wird das Café Liebe. Die Bäckersleute Willi und Heike Kaufmann übergeben das Café in der Bachgass‘ an ihre langjährige Angestellte. Die Restaurantfachfrau arbeitet seit 2002 in dem Café mit Backwarenverkauf. Seit Ende 2018 ist sie Filialleiterin.

