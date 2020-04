Ausleihe und Rückgabe möglich

Heppenheim.Obwohl die Einrichtung derzeit geschlossen ist, bietet die Stadtbücherei Heppenheim ihren Kunden weiterhin verschiedene Serviceleistungen an. So wurde die Ausleihfrist aller vor der Schließung entliehenen Medien pauschal bis Mitte Mai verlängert. Die Entleihe von digitalen Medien ist rund um die Uhr unter www.hessen.onleihe.de möglich.

Eine Medientaschen mit Büchern, Spielen, DVDs, CDs und Konsolenspielen kann unter https://opac.winbiap.net/heppenheim bei der Stadtbücherei bestellt werden. In diesem Medienkatalog kann man nachsehen, welche Medien noch verfügbar sind, und unter Angabe von Name, Lesernummer, Autor, Titel, Standort und Mediennummer bis zu zehn Stücke per E-Mail bestellen. Die Abholung der Büchertasche erfolgt kontaktlos über einen Windfang. Den Zeitpunkt erfahren die Besteller per E-Mail.

Offen für Neuanmeldungen

Da der Service nur für Mitglieder der Bücherei angeboten wird, weist die Einrichtung auf die Möglichkeit hin, sich per E-Mail an buecherei@stadt.heppenheim.de als Neumitglied zu registrieren. Erforderliche Angaben dazu sind Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse sowie eine Kopie beider Seiten des Personalausweises. Unterschrift und Gebühren werden zu einem späteren Zeitpunkt geleistet.

Auch die Medienrückgabe kann nun kontaktlos erfolgen. Dazu müssen die Medien in einen sauberen Plastikbeutel gepackt und mit Name und Lesernummer versehen werden. Der Beutel muss gut verschlossen in der Garage der Stadtbücherei im hinteren Hof abgestellt werden. Rückgabemöglichkeit besteht von 14. bis 17. April (Dienstag bis Freitag) von 9 bis 14 Uhr. Anschließend bleiben die Bücher eine Woche in „Quarantäne“, bevor sie wieder ausgeliehen werden können. Weitere Informationen gibt es im Internet. zg

Info: https://opac.winbiap.net/ heppenheim

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.04.2020