Auswege aus dem Burn-out

Kirschhausen.Immer mehr Menschen klagen über Erschöpfung. Geht irgendwann nichts mehr, spricht man vom Burn-out. In einem Workshop der Kreisvolkshochschule Bergstraße lernen Teilnehmer die Herangehensweise der chinesischen Medizin kennen und üben Entspannungstechniken, die das innere Gleichgewicht wieder herstellen sollen. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, dicke Socken, eine Decke, ein Kissen und Schreibmaterial. Das Seminar der Kreisvolkshochschule läuft am Samstag, 7. Dezember, von 10 bis 17 Uhr, und am Sonntag, 8. Dezember, von 10 bis 13 Uhr im „Atlantis“, Schlehenweg 9 in Kirschhausen. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.kvhs-bergstrasse.de oder unter Telefon 06251/172 9615. zg

