Ausweise ab sofort beantragen

Heppenheim.Die Parkausweise 2019 für die Heppenheimer Innenstadt verlieren Ende des Jahres ihre Gültigkeit. Ausweise für 2020 können ab sofort beim Bürgerbüro und Ordnungsamt beantragt werden. „Eine frühzeitige Beantragung, vorzugsweise online, ist in diesem Jahr besonders ratsam, da es zum Jahresende aufgrund der Lage der Feiertage nur wenige Arbeitstage gibt“, teilt die Stadt mit.

Bewohnerparkausweise können Anwohner der folgenden Parkbereiche beantragen: A: Altstadt, Graben und Siegfriedstraße 1 bis 31 sowie 2 bis 68. B: Bensheimer Weg, Heinrichstraße, Hermannstraße, Starkenburgweg 1-14 und Marienstraße. C: Karl-Marx-Straße, Karlstraße, Graf-von-Galen-Straße, Liebigstraße, Walther-Rathenau-Straße zwischen Ludwig- und Hagenstraße, In der Krone, Bahnhofstraße, Ernst-Schneider-Straße zwischen In der Krone und Neckarstraße sowie Neckarstraße zwischen Lorscher und Ernst-Schneider-Straße.

Fahrzeugschein notwendig

Jeder Bewohner, der seinen Hauptwohnsitz in einer der genannten Zonen hat und im Besitz eines Führerscheins der Klasse 3 oder des EU-Kartenführerscheins der Klasse B ist, erhält auf Antrag einen Bewohnerausweis für seinen jeweiligen Wohnbereich. Zur Antragstellung sind der Personalausweis und der Fahrzeugschein vorzulegen.

Wie die Stadt weiter mitteilt, können auch Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, die ihre Betriebsstätte in einer der genannten Zonen haben, eine Parkkarte pro Gewerbe erhalten. Diese kann unter Vorlage des Gewerbescheines ausschließlich beim Ordnungsamt beantragt werden, ebenso Ausnahmegenehmigungen für Ärzte, Handwerker und Soziale Dienste.

Regelung für Handwerker

Das Ordnungsamt informiert außerdem über Handwerkerparkausweise. Die Online-Beantragung ist auf der städtischen Homepage möglich. Das Bürgerbüro, Friedrichstraße 21, ist montags bis mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie jeden ersten und dritten Samstag des Monats von 9 bis 12 Uhr geöffnet (Telefon: 06252/133012), das Ordnungsamt, Gräffstraße 7-9, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (Telefon: 06252/131215). zg

