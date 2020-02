Authentischer Bericht von Anschlag in Kabul

Heppenheim.Terror ist längst auch in Deutschland angekommen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten gab es Dutzende Tote, meist bei Amokläufen psychisch kranker Täter. Aber es gab auch die rassistisch und islamistisch motivierten Attentate, das bisher Schlimmste am 19. Dezember 2016 beim Weihnachtmarkt in Berlin mit zwölf Toten. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall oder durch einen Stromschlag in der Küche zu sterben, ist trotzdem weit höher als die, Opfer von Terroristen zu werden. Ganz anders sieht es in einem Land wie Afghanistan aus: Hier ist Terror seit Jahrzehnten Bestandteil des Alltags.

So wie in Kabul am 11. Dezember 2014, als sich ausgerechnet bei der Premiere eines Theaterstücks über Selbstmordanschläge ein 17 Jahre alter Junge in die Luft sprengte. Der Dokumentarfilm „True Warriors“, den die Flüchtlingshilfe Heppenheim am Sonntagnachmittag im Rahmen ihrer Veranstaltungsserie „Kino der Kulturen“ auf die Leinwand im Saalbau-Kino brachte, schildert die Geschichte der Schauspieler und Musiker, die an diesem Tag auf der Bühne im französischen Kulturzentrum in Kabul standen. Dass Uta Forstat von der Flüchtlingshilfe dafür gesorgt hatte, dass im Saalbau mit Qais Hatefi ein Augenzeuge dieses Anschlags als Gesprächspartner zur Verfügung stand, machte diese leider nur schwach besuchte Veranstaltung zu einer Besonderen.

Qais Hatefi, der mit seinen erst 27 Jahren seit fünf Jahren als inzwischen anerkannter Flüchtling in Flensburg lebt und studiert, hat – wie die meisten Besucher des Theaterstücks in Kabul – überlebt; mit zwei Toten fiel die Bilanz für afghanische Verhältnisse vergleichsweise bescheiden aus. Dass diese beiden Toten als Individuen kenntlich gemacht werden, deren Verlust die Hinterbliebenen nicht verzweifeln, sondern am Ende kämpferischer als zuvor werden lässt, ist eine Stärke des Films, der darauf verzichtet, die brutalen Folgen der Explosion ins Bild zu heben.

Stattdessen kommen Augenzeugen zu Wort, Mitglieder der Theatergruppe, Mitarbeiter des französischen Kulturzentrums, Besucher. Sie alle haben an diesem 11. Dezember Schlimmes erlebt und müssen mit Traumata leben und umgehen. Mit welch ungeheurem Mut sie dies tun, wird in einer Szene des Films deutlich: Da stehen die Überlebenden irgendwo mitten in Kabul auf einer improvisierten Bühne und zeigen ein authentisches Stück über eine junge Muslimin, die von aufgestachelten Stadtbewohnern zu Tode geprügelt und angezündet worden war, weil sie einen Koran verbrannt haben sollte – ohne, dass die anwesende Polizei diesen Mord hätte verhindern können.

Auch die Schauspieler und Musiker leben in ständiger Gefahr, nehmen das Risiko aber in Kauf, um eine Kultur zu bewahren und weiterzutragen, die sie für unabdingbar halten, wenn ihr Land irgendwann einmal zur Ruhe und zum Frieden finden soll. Und sie brauchen Unterstützung, auch aus Deutschland. „Geben Sie die Geschichte bitte weiter“, bittet Quais Hatefi am Ende der Vorführung die Gäste. jr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020