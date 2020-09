Autofahrer ignorieren die Sperrung

Heppenheim.Es ist gar nicht lange her, da ging es am Jochimsee noch ziemlich idyllisch zu. Außer einigen Anglern des hier beheimateten Vereins Petri Heil, dem einen oder anderen Spaziergänger, Jogger oder Radfahrer verirrte sich kaum jemand an das Gewässer. Die hier vorbeiführende Straße wurde nur von wenigen genutzt; am ehesten noch von Fahrzeugen aus dem nahe gelegenen Gewerbegebiet

