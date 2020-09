Heppenheim.Am Dienstag, 29. September, 20 Uhr, liest der Autor Norbert Scheuer im Saalbau-Kino aus seinem Roman „Winterbienen“. Mit dieser Veranstaltung eröffnet die Sparte Literatur von Forum Kultur die Lesungsreihe 2020/21. Vorverkaufsstellen in Heppenheim sind die Buchhandlung May, die Tourismus-Information, der Halbe Mond sowie die Geschäftsstelle von Forum Kultur im Rathaus, in Bensheim das Kaufhaus Ganz. zg

