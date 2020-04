Awo bietet Suchtberatung an

Bergstraße.Die Arbeiterwohlfahrt Kreis Bergstraße bietet die Jugend- und Suchtberatung Prisma an. Sie richtet sich an hilfesuchende Menschen, die Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit illegalen Drogen, Alkohol oder Glücksspiel wünschen. Auch Angehörige und Bezugspersonen können die Beratung in Anspruch nehmen, teilt die Arbeiterwohlfahrt mit. Der Schwerpunkt der Beratung liegt auf der Erarbeitung von Problemlösungen. Weitere Informationen gibt es im Internet. zg

