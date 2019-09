B 3-Bauarbeiten bei fließendem Verkehr

Heppenheim.Seit dieser Woche wird am Postknoten in Heppenheim gebaut – der Beginn von umfangreichen Sanierungsarbeiten an mehreren Kreuzungen in Heppenheim. Gleich vier Ampelanlagen sollen dabei in den nächsten Monaten sukzessive erneuert werden. Am Postknoten wird nun zunächst ein Ampelprovisorium errichtet, morgen beginnen die tatsächlichen Bautätigkeiten – unter anderem werden hier drei Signalmasten

...