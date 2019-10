B 3 wird voll gesperrt

Heppenheim.Die Bauarbeiten zur Erneuerung von insgesamt vier Ampelanlagen an der B 3 und B 460 in Heppenheim schreiten voran. Wie Hessen Mobil mitteilt, werden am kommenden Wochenende, 12. und 13. Oktober, die beiden Schilderbrücken an der Kreuzung B 3 und Lehrstraße ausgetauscht. Deshalb wird die B 3 auf der Nordseite des Knotens von Samstagmorgen, 5 Uhr, bis voraussichtlich Sonntagabend, 23 Uhr, in beiden Richtungen voll gesperrt.

Fahrtrichtung Odenwald bleibt frei

Auch auf der B 460 kann aus dem Odenwald kommend nicht mehr zur B 3 gefahren werden. Während der Vollsperrung wird der Verkehr auf der B 460 aus dem Odenwald kommend innerorts über Heinrich- und Hermannstraße umgeleitet, der Verkehr auf der B 3 über Bürgermeister-Kunz- und Tiergartenstraße sowie L 3098. Von der B 3 aus Süden kommend bleibt die B 460 in Fahrtrichtung Fürth befahrbar.

Wie Hessen Mobil mitteilt, werden die beiden Schilderbrücken im Rahmen der Bauarbeiten demontiert und für den Transport zerlegt. Zudem wird das Fundament auf der Verkehrsinsel zwischen B 460 und Lehrstraße vollständig abgebrochen. Dabei ist mit entsprechendem Baulärm zu rechnen, Hessen Mobil bittet um Verständnis.

Kosten von 600 000 Euro

Die Gesamtmaßnahme sieht die Erneuerung der Ampelanlagen ab dem Heppenheimer Postplatz über Lehrstraße und Zwerchgasse bis hin zum Knotenpunkt Lehrstraße, Kleiner Markt, Graben und Starkenburgweg vor. Der Mitteilung zufolge erhalten alle vier dortigen Anlagen im Zuge der Bauarbeiten neue Programme mit einer neuen Gesamtkoordinierung und auch die Blindenleiteinrichtung der Anlagen wird erneuert. Die beiden Masten der Anlage am Hotel an der B 460 werden abgebaut. Die Kosten für die Erneuerung der Ampelanlagen belaufen sich gesamt auf rund 600 000 Euro. zg

