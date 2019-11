B 460 wird erneut gesperrt

Heppenheim.Am kommenden Wochenende erfolgen an den alten Brücken neben der Bahnstrecke bei der Eisenbahnunterführung in der Lorscher Straße (B 460) Abbrucharbeiten. Daher wird die Bundesstraße ab morgen (Freitag), 10 Uhr, bis kommenden Montag, 2. Dezember, 5 Uhr, im Bereich der Bahnunterführung für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.

Der Verkehr aus Richtung Odenwald wird über die Darmstädter Straße (B 3) Richtung Bensheim und dann über die Bürgermeister-Kunz-Straße Richtung Autobahn umgeleitet. Der aus Westen kommende Verkehr wird über Weiherhaus- beziehungsweise Bürgermeister-Kunz- sowie Tiergartenstraße auf die B 3 Richtung Stadtmitte geführt.

Haltverbote beachten

Am Postknoten ist die Einfahrt in die Lorscher Straße von der B 3 kommend nicht möglich. Die Zufahrt zu den dortigen Geschäften wird über Friedrich-Ebert- und Neckarstraße gewährleistet. Wie die Stadt mitteilt, wird dafür die Einbahnstraßenregelung in der Neckarstraße aufgehoben. Die Stadt bittet außerdem um Beachtung der auf den Umleitungsstrecken eingerichteten Halteverbote gebeten. Laut Mitteilung werden dort geparkte Fahrzeuge kostenpflichtig entfernt. zg

