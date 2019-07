Bahn baut wieder in Heppenheim

Heppenheim.Voraussichtlich noch bis Mai dauern die Arbeiten an der Eisenbahnüberführung über die Lorscher Straße (B 460) in Heppenheim, die erneuert wird. Wie die Deutsche Bahn jetzt mitgeteilt hat, wird im Regelfall zwischen 7 und 18 Uhr an dem Bauwerk gearbeitet – „einige Arbeiten müssen jedoch zwingend am Wochenende und in der Nacht am gesperrten Gleis durchgeführt werden“.

Tageweise kommt es zu Lärm

Jetzt folgt ein sogenannter Gleislängsverbau. Dieser wird notwendig, wenn bei Baumaßnahmen das Gelände dicht neben einem Gleis abgetragen werden muss. Durch einen Gleislängsverbau kann es anschließend wieder stabilisiert werden. Aufgrund dieser Arbeiten könne es an folgenden Tagen zu erhöhtem Baulärm kommen, teilt die Bahn mit:

von 29. Juli, 22 Uhr, bis 30. Juli, 6 Uhr (Montag auf Dienstag),

von 30. Juli, 22 Uhr, bis 31. Juli, 6 Uhr (Dienstag auf Mittwoch)

und von 31. Juli, 23 Uhr, bis 1. August, 6 Uhr (Mittwoch auf Donnerstag).

Von 24. August bis 11. November werden dann die Hauptarbeiten fortgesetzt. „Wir sind bemüht, die von den Bauarbeiten ausgehenden Störungen so gering wie möglich zu halten. Trotzdem lassen sich Veränderungen im Bauablauf nicht gänzlich ausschließen. Dafür bitten wir um Verständnis“, schreibt die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung.

Aktuelle Infos im Internet

Sie verweist auf ihre Internetseite, auf der sich interessierte Anwohner mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren können, um aktuelle Informationen über Bauarbeiten in ihrer Umgebung zu erhalten. Zudem bietet das Bau-Info-Portal der Deutschen Bahn die Möglichkeit, sich über die wichtigsten Bauprojekte deutschlandweit zu informieren. zg

Info: www.bauprojekte. deutschebahn.com/aia

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 18.07.2019