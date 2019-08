Barbara Koob: Eine Heilige aus Heppenheim

Heppenheim.Als Peter Koob 1839 aus wirtschaftlicher Not mit seiner Familie in die USA auswanderte, ahnte wohl niemand, dass eines seiner Kinder einmal zur Heiligen erklärt werden würde. Peter Koob, Landwirt und Tagelöhner, war mit der Hambacherin Barbara Witzenbacher verheiratet, das Paar hatte sechs Kinder. Das Haus der Familie in der Friedrichstraße zeugte von ärmlichen Verhältnissen.

Tochter

...