Bastelaktion für Groß und Klein

Heppenheim.Die Bastelreihe „Familienzeit in der Bücherei“ bietet am Mittwoch, 25. September, 16 Uhr, die nächste Aktion an. Sie steht unter dem Motto „Basteln statt Wegwerfen“. Wenn es Gegenstände gibt, die man in jedem Haushalt findet und die sich hervorragend zum Basteln eignen, dann sind das zweifellos Klopapierrollen. Aus ihnen soll während der Aktion allerlei Getier gebastelt werden. Kinder ab fünf Jahren können gemeinsam mit einer erwachsenen Person daran teilnehmen; für Kinder ab 10 Jahre ist die Teilnahme auch alleine möglich.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 06252/69630 oder per E-Mail unter buecherei@stadt.heppenheim.de. zg

