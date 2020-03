Bastelaktion und Spieleabend

Heppenheim.Bei einer Bastelaktion für die ganze Familie entstehen am Mittwoch, 11. März, ab 16 Uhr lustige Osterhasen für das Fenster in der Stadtbücherei. Geeignet ist die Aktion für Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Für Erwachsene findet am 18. März (Mittwoch) ab 19 Uhr wieder ein Spieleabend statt.

Alle vier Wochen gibt es dieses Angebot in der Stadtbücherei. Dabei werden Spiele aus dem Fundus der Einrichtung oder selbst mitgebrachte Lieblingsspiele gespielt. „Alle die mitmachen möchten, sind herzlich eingeladen“, schreibt die Stadtbücherei. zg

