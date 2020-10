Beeindruckt von Melandri-Roman

Heppenheim.„Dann seid ihr ja gar nicht zu viert. sondern zu fünft“, sagt Lavinia zu ihrer Freundin Ilaria. Die hat gerade erzählt, dass ein afrikanischer Junge jüngst vor ihrer Wohnungstür stand. Er behauptete, der frühere Ehemann seiner Großmutter Abeba trage den gleichen Namen wie ihr Bruder. Tatsächlich hat der 95-jährige Vater in Äthiopien als italienischer Kolonialsoldat vor 75 Jahren eine einheimische Geliebte gehabt.

Buchhändler lobten an dem Roman „Alle, außer mir“ von Francesca Melandri, die Autorin habe es in einzigartiger Weise verstanden, das Erleben einer Familie mit der Geschichte der blutreichen italienischen Kolonialherrschaft am „Horn von Afrika“ sowie des Faschismus’ zu verbinden. In der Diskussion des knapp 600 Seiten umfassenden Buches beklagten einige Teilnehmer des Lesezirkels „Literatur und Religion“ der Heilig-Geist-Gemeinde zwar manche Längen, aber bewunderten auch die reichhaltige Darstellung der Kolonialgeschichte. Als kommendes Buch hat sich der Lesezirkel Sâsa Stanisics Roman „Herkunft“ vorgenommen. Das Buch schildert das Leben des aus Bosnien stammenden und zeitweise in Heidelberg wohnenden Studenten. Es wird am Montag, 19. Oktober, 17 Uhr im Guyot-Gemeindehaus diskutiert. Gäste sind wie immer willkommen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 02.10.2020