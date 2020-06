Bekommt Kirschhausen einen Discounter?

Kirschhausen.Einen Metzger gibt es in Kirschhausen, zwei Bäcker, regelmäßig wird an einem Stand Obst und Gemüse verkauft. Doch für die Dinge, die man sonst fürs tägliche Leben braucht, muss man sich als Stadtteilbewohner ins Auto oder in den Bus setzen und nach Heppenheim oder Fürth zum Einkaufen fahren – insbesondere für ältere oder unmotorisierte Einwohner eine Herausforderung. Der kleinen Edeka im Ort

...