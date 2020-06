Beratung auch in Corona-Zeiten

Heppenheim/Bergstraße.Ob Wärmedämmung, Altbausanierung oder effiziente Heiztechnik – zu diesen und weiteren Themen bietet die Energieagentur Bergstraße, ein Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße, für die Bürger im Kreis Bergstraße eine kostenlose Beratung an.

„Auch via Skype kann unser Angebot genutzt werden. Gerade in Corona-Zeiten ist dieses Angebot eine sehr gute Möglichkeit, von zu Hause aus mehr darüber zu erfahren, wie man in den eigenen vier Wänden Geld sparen und gleichzeitig die Umwelt schützen kann“, so Philipp Meister, Projektleiter bei der Energieagentur Bergstraße. zg

