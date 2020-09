Bergsträßer Aleviten stellen sich vor

Heppenheim.Im Rahmen der Interkulturellen Woche Heppenheim und der Reihe „Religionsgemeinschaften stellen sich vor“ ist am Donnerstag, 24. September, 20 Uhr, die Alevitische Gemeinde Bergstraße zu Gast im Martin-Buber-Haus. Hasan Canoglu wird die seit 2009 bestehende Gemeinde vorstellen, die ihr Zentrum in Bensheim hat. Aleviten – die Anhänger Alis, des Schwiegersohnes des Propheten Mohammed – sind heute in der Türkei nach den muslimischen Sunniten die zweitgrößte Religionsgruppe. Wichtige Werte sind Nächstenliebe, Geduld und Bescheidenheit. Die Mehrheit der Gebote in der Sunna werden nicht anerkannt und befolgt, deshalb führten diese Unterschiede in osmanischer Zeit auch zu Verfolgung und Unterdrückung, die bis heute in der sunnitisch geprägten Türkei fortwirken. Männer und Frauen der alevitischen Glaubensgemeinschaft unterstützen die Trennung von Staat und Religion und sind in ihrer Lebensführung weltoffen und bildungsorientiert, sie stehen dem Humanismus und Universalismus nah.

Es wird um Anmeldung gebeten (Telefon 06252/689 6810, E-Mail: meurer@iccj.org). Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. zg

