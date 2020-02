Bergsträßer Nachtklänge

Hambach/Bergstraße.Mit einem neuen Angebot in der Fastenzeit möchte das katholische Dekanat Bergstraße-Mitte zur Gestaltung des Sonntags beitragen. Fünfmal werden in verschiedenen Kirchen an der Bergstraße „Nachtklänge“ zu hören sein: Orgel und besinnliche Texte bei Kerzenschein zum Ausklang des Sonntags. Die Reihe startet am Sonntag, 1. März, in der Pfarrkirche St. Michael in Hambach. Die weiteren Termine sind 8. März in Mariä Himmelfahrt Zwingenberg, 15. März in St. Andreas Reichenbach, 22. März in St. Michael Einhausen sowie 29. März in der Heppenheimer Pfarrkirche Erscheinung des Herrn. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 19.30 Uhr und dauert circa 20 Minuten. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.02.2020