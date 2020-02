Bericht über Reise nach Äthiopien

Heppenheim.Am Donnerstag, 27. Februar, zeigt Pfarrer Klaus Bader ab 15 Uhr im Oberlin-Haus der evangelischen Heilig-Geist-Gemeinde seinen Film über eine Reise nach Äthiopien. Das Land, heißt es in einer Ankündigung, könne auf eine weit über zweitausendjährige Geschichte zurückblicken. In den ersten nachchristlichen Jahrhunderten habe sich das altorientalische Christentum entwickelt, aus dem die äthiopisch-orthodoxe Kirche wurde. Äthiopien gehöre also zu den ältesten christlichen Ländern. Es gebe in Äthiopien eine jüdische Gemeinschaft ganz eigener religiöser Tradition, die Falaschen genannt werde. Diese äthiopischen Juden führten ihren Ursprung auf König Salomo und die Königin von Saba zurück. zg

