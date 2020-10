Bestürzt über Pläne für Schließung

Heppenheim.In einem Schreiben an den Mainzer Bischof Peter Kohlgraf und Weihbischof Udo Bentz hat die Seniorengruppe „50plus-aktiv an der Bergstraße“ auf die Ankündigung reagiert, dass die katholische Akademie Haus am Maiberg zum 31. Dezember 2022 geschlossen werden soll. „Wir verlieren unsere Heimat“, so beginnt der Brief, in dem von „Schmerz, Enttäuschung, Trauer und auch Bestürzung“ die Rede

...