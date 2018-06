Anzeige

Heppenheim.Ware im Wert von 24 000 Euro haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag in einem Fahrradgeschäft an der Lehrstraße erbeutet, teilt die Polizei mit. Die Täter transportierten sechs E-Bikes ab und durchwühlten die aufgebrochene Werkstatt nach weiteren Wertsachen. Die hochwertigen Räder sind wohl zunächst durch den aufgeschnittenen Maschendrahtzaun auf ein angrenzendes Grundstück an der Hermannstraße gehoben worden, bevor sie in ein bereitgestelltes Fahrzeug verladen wurden. Um in die Werkstatt eindringen zu können, zerstörten die Täter ein rückwärtiges Fenster mit einem Stein. ots