Blick auf besondere Lebensläufe

Heppenheim.Die Zahl der bekannten Heppenheimer ist überraschend groß: Alleine der Wikipedia-Eintrag der Stadt weist 54 Persönlichkeiten auf. Doch der Lauf der Zeit fördert das Vergessen, und manch verdienstvoller Heppenheimer ist nur noch wenigen bekannt. Das will der Geschichtsverein ändern: In einer losen Serie mit Gastbeiträgen sollen diese besonderen Söhne und Töchter der Stadt porträtiert werden.

Wer weiß denn noch, dass Anton Joseph Dorsch, 1758 in Heppenheim geboren, dereinst Präsident der Mainzer Republik war? Ähnlich dürfte es bei Peter Mischler sein, Jahrgang 1821. Er wurde Nationalökonom und hatte eine Professur in Freiburg und später in Prag inne. Marianne Katzenmaier wiederum, 1918 geboren, leistete aufgrund ihres katholischen Glaubens Widerstand im Dritten Reich und kam dafür ins KZ.

Walz, Pirsch und Koob

Georg Friedrich Walz, geboren 1813, wurde zu einem der bedeutendsten Apotheker seiner Zeit. Und sein Kollege, der Apotheker Gottfried Pirsch, war Heppenheimer Bürgermeister mit der längsten Amtszeit von 31 Jahren. Barbara Koob, geboren 1838, wurde für ihr Wirken bei der Betreuung von Leprakranken sogar heiliggesprochen. Die Serie der Altstadtfreunde dreht sich um Künstler, Politiker, Wissenschaftler, Priester und Nonnen.

„Mit unseren neuen Forschungen wollen wir auf diese bedeutenden historischen Persönlichkeiten aufmerksam machen. Ihre Lebensleistung und -gestaltung sind es allemal wert, dass sie eine besondere Wertschätzung erfahren“, so Professor Karl Härter, Vorsitzender des Geschichtsvereins. „Die Persönlichkeiten eint, dass sie in Heppenheim und seinen Stadtteilen geboren wurden. Doch vor allem ihr besonderer Lebensweg hebt sie hervor“, schreiben die Altstadtfreunde.

„Durch Talent, Neigung und besondere Lebensumständen haben sie etwas geschaffen, das Aufmerksamkeit verdient und eine geschichtliche Dimension eröffnet. Somit sind sie Teil der historischen Wurzeln und des kulturellen Erbes Heppenheims. Letztlich sind es unsere Vorfahren, die in den gleichen Straßen oder den umliegenden Dörfern aufwuchsen, dem Gottesdienst in Sankt Peter beiwohnten und am Maiberg oder und Schloßberg vielleicht ihre ersten Abenteuer erlebten“, so die Altstadtfreunde weiter.

Klares Bekenntnis

Plätze und Straßen wurden bereits nach den verdienstvollen Bürgern benannt, etwa nach Dr. Heinrich Winter (1898-1964), einem Heppenheimer Heimatforscher, oder auch nach dem Arzt Georg Ludwig (1826-1919), dem ersten Direktor der psychiatrischen Klinik. Doch beide – obwohl unstrittig anerkannte Persönlichkeiten – sind keine gebürtigen Heppenheimer. „Es wäre beachtlich, wenn man eine Straße nach Pirsch, Dorsch oder Katzenmaier benennen und so diese besonderen Menschen ehren würde – als klares Bekenntnis zu den Heppenheimer Wurzeln“, meint Härter.

Das Neubaugebiet „Alte Kaute“ biete die einmalige Chance, die geplanten Straßenzüge mit Heppenheimer Persönlichkeiten zu verknüpfen. Nun haben sich die Mitglieder des Geschichtsvereins an die Arbeit gemacht und Informationen zu den Persönlichkeiten aus der heutigen Bergsträßer Kreisstadt zusammengetragen. Exemplarisch werden einige dieser „historischen VIPs“ mit spannenden Lebensläufen vorgestellt. Karlheinz Mulzer

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.07.2019