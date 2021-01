Brand in Gerätegebäude

Heppenheim.In der Neckarsteinacher Straße hat es am frühen Freitagmorgen um kurz nach 1 Uhr in einem Gerätegebäude gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, könnte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt eines Elektroteils die Ursache gewesen sein. Da die Heppenheimer Feuerwehr das Feuer zügig bekämpft hat, so die Polizei, bestand keine Gefahr für die Bewohner des benachbarten Wohnhauses. Wie hoch der Schaden ist, muss noch festgestellt werden, teilt die Polizei mit. Ermittler des Kommissariats 10 werden demnächst laut Mitteilung nähere Untersuchungen zur Brandursache übernehmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.01.2021