Heppenheim.Ein technischer Defekt ist nach ersten Ermittlungen der Polizei Ursache für ein Feuer in Heppenheim am Morgen. Der Brand in einem Gerätegebäude neben einem Wohnhauskomplex wurde um kurz nach 1 Uhr gemeldet. Durch die zügige Brandbekämpfung der Feuerwehr Heppenheim habe keine Gefahr für die Bewohner des Wohnhauses bestanden. Wie hoch der Schaden ist, müsse noch festgestellt werden, schreibt die Polizei.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.01.2021