Brandursache steht noch nicht fest

Heppenheim.Nachdem es am Dienstag in einer Obdachlosenunterkunft in der Heppenheimer Siegfriedstraße gebrannt hat, steht die Ursache derzeit noch nicht fest. Da aber auch in der Kreisstadt der Winter eingekehrt ist und Temperaturen um den Gefrierpunkt herrschen, haben die Verantwortlichen bei der Stadtverwaltung umgehend reagiert und den betroffenen Bewohnern der Unterkunft kurzfristig alternative

...