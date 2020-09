Brücke über die Gleise wird abgerissen

Heppenheim.Die am Ende des Erbachwiesenwegs nach Laudenbach führende und in der Vergangenheit von Autofahrern gern als Abkürzung ins Nachbarbundesland genutzte Brücke über die Bahngleise der Strecke Darmstadt-Mannheim wird in den nächsten zwei oder drei Jahren abgerissen. Das hat Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) am Donnerstagabend in seinem Magistratsbericht für das Stadtparlament deutlich gemacht.

