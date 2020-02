Brückenarbeiten sorgten für Unmut

Heppenheim.Wer regelmäßig von der Weststadt in Richtung Innenstadt unterwegs ist, der weiß: Die 1961 errichtete Bahnbrücke an der Ernst-Schneider-Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Immer wieder scheitern Lastwagen an dem nur 2,80 Meter hohen Brückenbauweg und hinterlassen dort ihre Spuren. Kaum verwunderlich also, dass die Deutsche Bahn Ende der vergangenen Woche einwöchige Reparaturarbeiten

