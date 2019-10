Buchpreise für gute Schüler

Heppenheim.Besonders gute Schüler des Heppenheimer Starkenburg-Gymnasiums sind jetzt vom Rotary-Club Bensheim-Heppenheim mit Buchpreisen und Urkunden ausgezeichnet worden. Insgesamt 21 Schüler der ehemaligen fünften und sechsten Klassen erhielten ein Lob, 48 durften sich zudem über einen Buchpreis freuen.

Für die ehemaligen Fünftklässler gab es das Buch „Mein Sommer mit Mucks“ von Stefanie Höfler, für die ehemaligen Sechstklässler „Der große schwarze Vogel“ von der gleichen Autorin. Alle Preisträger hatten im vergangenen Schuljahr einen Notendurchschnitt mit einer Eins vor dem Komma.

Lesen als Treibstoff

Beglückwünscht von der kommissarischen Schulleiterin Katja Eicke nahmen die Schüler die Urkunden und Bücher aus den Händen von Felice Maietta und Wolfgang Brehm vom Rotary-Club entgegen. Nach eigenen Angaben will der Club die Schüler damit motivieren, mehr Leistung zu erbringen.

Seit mehr als 15 Jahren arbeitet das Starkenburg-Gymnasium mit dem Rotary-Club zusammen, die Preisübergabe ist schon Tradition. Präsident Felice Maietta würdigte Talente und Fleiß der Preisträger: „Rotary fördert Kinder und Jugendliche, die bereit sind, etwas Besonderes zu leisten“, sagte er und bezeichnete das Lesen als „Treibstoff für gute schulische Leistungen“.

Fremde Kulturen kennenlernen

Das Fördern der Jugend gehöre zu den wichtigsten Zielen, die sich Rotarier weltweit gesetzt hätten – das gelte auch für den Club Bensheim-Heppenheim. „Dabei geht es nicht nur ums Büffeln, sondern auch um die Herzens- und Charakterbildung“, so Maietta weiter. So bietet der Rotary-Club mit Jugendaustausch-Programmen die Chance, in fremde Länder zu reisen und andere Kulturen kennenzulernen.

Die Verleihung der Buchpreise wurde musikalisch umrahmt von Katharina Stolz (Querflöte) und Elise Stadler (Gitarre und Gesang). Sie trugen Werke aus dem Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ und der Beatles vor. zg

Info: www.rotarybensheimheppenheim.com

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 05.10.2019