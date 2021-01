Bücherei bleibt zu

Heppenheim.Wegen der Corona-Verordnungen des Landes bleibt die Stadtbücherei geschlossen. Alle in den Zeitraum des Lockdown fallenden Medienrückgaben werden pauschal verlängert. Ab sofort kann man Medien kontaktlos zurückgeben. Dazu steht während der normalen Öffnungszeiten hinter der Eingangstür ein Bücherwagen bereit.

Nach wie vor können Medientaschen bestellt werden. Unter Opac.winbiap.net/heppenheim kann man nach Titeln suchen und bis zu zehn Medien per E-Mail an buecherei@stadt.heppenheim.de bestellen. Sobald die Tasche kontaktlos abgeholt werden kann, erhält man eine Mail mit Infos. Dieser Service kann auch telefonisch wahrgenommen werden. E-Medien können auf www.onleihe.de/heppenheim ausgeliehen werden. Für Neuinteressenten ermöglicht der Onleiheverbund Hessen vom 13. Januar bis 28. Februar 2021 die kostenfreie Nutzung der Onleihe. Danach erlischt der Zugang automatisch, Folgekosten fallen nicht an. Das Angebot steht zur Verfügung, wenn man sich beim Onleiheverbund Hessen registrieren lässt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.01.2021